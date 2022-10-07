العصيدي: التفاف الشعب حول قسد والإدارة الذاتية سيفشل جميع مخططات العدو

تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها على شمال وشرق سوريا وارتكاب المجازر بحق مواطنيها، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة والطائرات المسيّرة والحربية، بهدف ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة وبث الفتنة بين المكونات لزعزعة أمنها واستقرارها.

في هذا الصدد، قال عضو الهيئة التنفيذية في مجلس الأعيان بمدينة منبج وريفها، الشيخ محمد صادق العصيدي "إن أطماع دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وجرائمهم وممارساتهم اللا إنسانية، أصبحت مكشوفة لدى العشائر العربية ولدى الشعب السوري بكافة مكوناته من العرب والكرد والتركمان والشركس".

وأضاف "تستهدف حكومة أردوغان اليوم، مدينة تل رفعت ومنبج وقامشلو وكوباني وكافة المناطق في شمال وشرق سوريا، عبر طائراتها المسيّرة وخلاياها التي جندتها فيها، وحربها الاقتصادية".

وتابع العصيدي "حتى الذين ذهبوا إلى أوروبا نتيجة غياب الحل للأزمة السورية من قبل الأطراف الموجودة في سوريا، لن يسلموا من اعتداءات حكومة أردوغان؛ لأنها تشن حرباً ممنهجة ضد الشعب السوري، وتحاول زعزعة أمنه واستقراره بكافة الأساليب والتهديدات المتكررة".

بيّن العصيدي أن "الاحتلال التركي يستهدف كافة مكونات الشعب السوري، مستخدماً أقذر الأساليب وأكثرها وحشية، من أسلحة محرّمة دولياً وطائرات مسيّرة ضدها، فهذه الهجمات ليست إلا لكسر إرادة الشعب، وتهجيره من أرضه لاستكمال مخططه الاحتلالي في الأراضي السورية".

مؤكداً "أن أبناء العشائر ومجلس الأعيان في منبج وريفها، يدينون الصمت الدولي إزاء هذه الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وسيقفون في وجهها".

وفي ختام حديثه، دعا محمد صادق العصيدي "إلى ضرورة تكاتف شعب المنطقة والتفافه بشكل أكبر حول الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، لمواجهة جميع الأخطار المحدقة ومخططات العدو القذرة في المنطقة".

(د)

ANHA