الاستمرار بأعمال ترميم الطرق وتنفيذ الأعمال الخدمية في الشدادي والشهباء 

عملت بلدية الشعب في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة على ترميم المنصف في شارع الجامع الكبير بطول ٥٠٠ مترًا، بعد إصلاحات في خطوط الصرف الصحي المعطلة وتزفيت الشارع مطلع الشهر الجاري.

نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب، حسام الطعان، أشار إلى أنهم يعملون حاليًّا على إعادة تأهيل محطة مياه حي الصناعة وفرش طريق الكانية بالحصى بطول ٥ كم لصعوبة مرور السيارات فيه أثناء فصل الشتاء.

الطريق الذي سيتم العمل عليه وتعبيده من قبل بلدية الشعب، يخدم أكثر من ٢٠ قرية غرب الناحية، بالإضافة إلى ربطها بمركز الناحية.

ولفت الطعان، أنهم بصدد إعادة هيكلة الحدائق العامة في الناحية، والريف ومشروع للصرف الصحي بطول ٤٠٠ م ضمن أحياء ناحية الشدادي.

الشهباء

رغم الإمكانيات المحدودة إلا أن هيئة البلديات في إقليم عفرين باشرت ترميم وتزفيت الطرق، ومنها الطريق الواصل ما بين ناحية أحداث ومدرسة المشاة ببلدة فافين بمساحة تقدر بـ 800 مترًا وسماكة ارتفاع الزفت قرابة 7 سم، استكمالًا لما علمته سابقًا من تعبيد أكثر من 20 كم من الطرق، وتزفيت 6 كم بالمجبول الزفتي في مقاطعة الشهباء.

وبحسب الرئيس المشترك للجنة مقاطعة بلدية الشهباء محمد علو "بدأنا بمحاولة تأمين المجبول الزفتي لكن هناك صعوبة كبيرة بسبب الظروف المحيطة بمقاطعة الشهباء، ففي الفترة الأخيرة قمنا بشراء مجبل الزفت وترحيله الى مجبل آخر لتسخينه".

وتابع علو متحدثًا عن المخطط القادمة التي ستعمل عليها البلدية "سنواصل العمل وتسفير الطريق من ناحية أحداث حتى طريق بلدة كفر نايا، بالإضافة الى المخرج الشمالي من قرية تل قراح، ورش طريق من أحرص حتى أم الحوش بمادة الانسي زيرو".

(سـ)

ANHA