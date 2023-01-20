الاستخبارات التركية يختطفون مواطناً من قرية كفرزيت

وقالت مصادر إن الاستخبارات التركية ومرتزقة (الشرطة المدنية) داهموا قرية كفرزيت في ناحية جندريسه واختطفوا المواطن عدنان عبدو (39 عاماً).

وحسب المصادر فإن الاستخبارات التركية والمرتزقة داهمت القرية بعشرات السيارات العسكرية والمحملة بأسلحة رشاشة؛ بهدف اختطاف الشبان في القرية، حيث تمكن عدد كبير من الشبان الفرار من القرية.

وأضافت أن الاستخبارات التركية والمرتزقة أقدموا على تعميم أسماء الذين فروا من القرية على جميع الحواجز في عفرين المحتلة.

والجدير بالذكر فإن أغلب أهالي قرية كفر زيت من المجتمع الإيزيدي.

(ج س)

ANHA