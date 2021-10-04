الاستخبارات التركية ومرتزقتها يختطفون رجلاً و امرأتين في ريف كري سبي

وبحسب المصدر فإن مدرعات لجيش الاحتلال التركي برفقة المرتزقة التابعين له داهمت ظهر اليوم بلدة العلي باجلية التابعة لمقاطعة كري سبي، وحاصرت ٣ منازل في البلدة، واختطفت على إثرها كلاً من زلخة الحسين ( عشيرة الأحوس) وفاطمة الكعود (عشيرة جيس)، وتحسين محمد علي المعروف بأبو علي السجاوي (عشيرة جيس(.

ولفت المصدر إلى أن الامرأتين تمكنتا من الهرب في البداية إلا أن الجيش التركي ومرتزقته فرضوا طوقاً أمنياً على البلدة وقاموا بحملة تفتيش في كافة منازل القرية متوعدين من يتستر عليهما بالعقاب، حتى عثروا عليهما.

ونوه المصدر إلى أن الجيش التركي رفض كافة وساطات وجهاء المنطقة بالكف عن اختطاف النساء، كون اختطاف النساء واعتقالهن يتنافى مع أعراف وتقاليد المنطقة ويعد مساساً بهم، إلا أنهم اختطفوهما بقوة السلاح.

وبين المصدر بأن الجيش التركي ومرتزقته نقلوا المختطفين إلى فرع مكافحة الإرهاب في مقاطعة كري سبي المحتلة.

هذا وتستمر انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق من تبقى في المناطق المحتلة، من اختطافات واعتقالات تعسفية بحجج وذرائع كيدية بهدف كسر إرادة ومقاومة من تبقوا في منازلهم ودفعهم للهجرة من أرضهم.

(ك)

ANHA