الاستخبارات التركية ومرتزقتها يختطفون محامية كردية من ناحية راجو بعفرين المحتلة

وقال المصدر إن الاستخبارات التركية ومرتزقة "الشرطة المدنية" اختطفوا في الـ 23 من شهر تشرين الأول الجاري، المحامية نجاح عمر عروس (52) عاماً من أهالي قرية كويرا (kuîra) التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

وأوضح أن المواطنة نجاح عمر عروس تأثرت بالادعاءات الكاذبة التي يطلقها ما يسمى "المجلس الوطني الكردي ENKS" لعودة المهجرين إلى ديارهم بوجود الاحتلال التركي، وإثر ذلك عادت من مدينة حلب منذ قرابة شهر إلى قريتها لتختطف من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقتها بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً في عفرين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاستخبارات التركية ومرتزقتها اقتادوا المحامية إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرها.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، فإنه مع اختطاف المحامية وصل عدد المختطفات النساء في عفرين المحتلة منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري إلى 14 مختطفة بينهن قاصرتان، فيما قتلت المرأة الحامل نعمت بهجت شيخو، بعد اختطافها من مركز المقاطعة المحتلة برفقة زوجها.

(ف إ/ س ر)

ANHA