الاستخبارات التركية ومرتزقتها يختطفون فتاتين في عفرين ومواطناً في اسطنبول

وقال المصدر إن مرتزقة ما تسمى "السلطان سليمان شاه" المتمركز في ناحية شيه والقرى التابعة لها، اختطفوا شقيقتين من أهالي قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه، فور وصولهما إلى القرية.

وبحسب المصدر، فإن الشقيقتين هما "فاطمة جميل عثمان ـ دلفين جميل عثمان"، ونقلاً عن المصدر، فإن عمريهما تراوح بين الـ 20 ـ 25 عاماً.

وقد طالب المرتزقة ذوي المختطفتين بمبلغ مالي يقدّر بـ 4 آلاف دولار أميركي عن كل فتاة، لقاء إطلاق سراحهما، فيما لا يزال مصيرهما مجهولاً.

ويذكر أن مرتزقة الشرطة العسكرية اختطفوا امرأتين من مركز مقاطعة عفرين المحتلة، مساء يوم الـ 14 من الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، اختطفت الاستخبارات التركية مواطناً من أهالي قرية جلبرة التابعة لناحية شيراوا من منزله بعد مداهمته في مدينة اسطنبول التركية بتاريخ 14 من الشهر الجاري لأسباب مجهولة.

وأكد المصدر أن المختطف يدعى "سعيد بحري عيسى (33عاماً)" ولا يزال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.

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