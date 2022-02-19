الاستخبارات التركية ومرتزقتها يختطفون 6 مواطنين بينهم امرأة من عفرين المحتلة

لا تزال السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مستمرة، فمع احتلالها لمقاطعة عفرين منذ أربع أعوام اتبعوا سياسة التنكيل والتعذيب والخطف والقتل بحق السكان الأصليين، هادفين عبرها إلى إفراغ المنطقة وتغيير ديمغرافيتها.

خلال الأيام القليلة الماضية شهدت قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة سلسلة من جرائم الاحتلال التركي بحق أهالي المقاطعة وضد البيئة والطبيعة.

حيث أفاد مصدر من مركز مقاطعة عفرين، بإقدام الاستخبارات التركية MIT)) ومرتزقة "الشرطة العسكرية"، على اختطاف المواطن محمد عفرم، البالغ من العمر (38 عاماً) من منزله الكائن في حي عفرين القديمة، وهو من أبناء عشيرة العميرات، دون معرفة أسباب الاختطاف، في الـ 17 شباط/ فبراير الجاري.

وبحسب مصدر آخر، فقد اختطفت الاستخبارات التركية في الـ 11من شهر شباط الجاري، المواطن محمد جعف رش (أبو محمود)، البالغ من العمر (57 عاماً)، وهو من أهالي قرية جيه التابعة لناحية راجو، ويعمل في محل لبيع المواد الغذائية بحي الأشرفية، بتهمة الخروج في نوبات حراسة قبل شن هجمات الاحتلال التركي.

وفي نفس السياق، اختطف جيش الاحتلال التركي، المواطن محمد حسن خليل، البالغ من العمر (43 عاماً)، من منزله في قرية باسوطة التابعة لناحية شيراوا، واقتاده إلى سجن ماراته المركزي، بتهمة "الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية".

كما أفاد مصدر ثالث من ناحية شرا، باختطاف مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين لدولة الاحتلال التركي، ثلاثة مواطنين من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا.

وقال المصدر إن مرتزقة "الشرطة العسكرية" داهموا قرية دير صوان بناحية شرا، واختطفوا عدداً من أهالي القرية، وهم كل من المواطن (عبد الهادي حنيف طوبال، ومحمد حنيف طوبال، ووالدتهما منى المكوم).

وأضاف المصدر أنه تم اقتياد المختطفين الثلاثة الى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهم.

قطع أكثر 200 شجرة زيتون معمرة في عفرين المحتلة

فيما أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بأن مرتزقة "العمشات" التابعون للاستخبارات التركية قطعوا (200 شجرة زيتون معمرة)، في قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا بمقاطعة عفرين المحتلة، دون معرفة مالك الحقل.

ويتم تحطيب الأشجار التي يتم قطعها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، للإتجار بها وبيعها في الأسواق المحلية وفي الأسواق المجاورة لمقاطعة عفرين المحتلة.

(ي م)

ANHA