الاستخبارات التركية ومرتزقتها يختطفون (6) مواطنين من قرية كفر زيت

وقالت المصادر، إن الاستخبارات التركية ومرتزقة "الشرطة المدنية"، أقدموا على اختطاف 6 مواطنين من أهالي قرية كفر زيت التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك بعد مداهمة القرية بعشرات العربات العسكرية.

وحسب المصادر فإن المختطفين هم: "بكر حسن خيرو (35) عاماً ـ ريبر حسن خيرو (32) عاماً ـ علي كالو (40) عاماً ـ محمد فريد (28) عاماً ـ محمد كالو (36) عاماً ـ عدنان عبدو (39) عاماً".

وتشير المصادر بأن الاحتلال التركي ومرتزقته، أقدموا على اختطاف 27 مواطناً في مقاطعة عفرين المحتلة، منذ مطلع العام.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة لوكالتنا، بمداهمة الاستخبارات التركية ومرتزقة "الشرطة المدنية" قرية كفر زيت واختطاف مواطن منها، فيما تمكن عدد كبير من الشبان الفرار من القرية.

(ج س)