الاستخبارات التركية وENKS يحاولان إجهاض تظاهرات جندريسة

أفادت مصادر من داخل جندريسة في عفرين المحتلة شمال غربي سوريا، بأن استخبارات دولة الاحتلال التركي أمرت ما يسمى "المجلس المحلي" بتشكيل وفد عشائري من المستوطنين، بهدف إجهاض احتجاجات وتظاهرات جندريسة.
خبر 2023-03-24T15:58:00 الشهباء

وقالت المصادر إن استخبارات دولة الاحتلال التركي أمرت "المجلس المحلي" بتشكيل وفد عشائري من المستوطنين، على أنهم يمثلون ذوو شهداء مجزرة جندريسة، وذلك للقاء وفد قادم من تركيا.

ووفقا للمصدر نفسه، المراد من هذه المحاولة تقليل شأن الاحتجاجات التي بدأت على خلفية ارتكاب مرتزقة "أحرار الشرقية" مجزرة بحق المواطنين في ناحية جندريسة، استشهد على إثرها 4 مواطنين من عائلة بيشمرك، عشية نوروز.

هذا وبأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية، هدد مسؤول في "المجلس الوطني الكردي" (ENKS) أهالي ناحية جندريسة لمنعهم من الخروج في مظاهرات منددة بمجزرة جندريسة.

(ج س/ف)

ANH


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