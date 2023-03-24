الاستخبارات التركية وENKS يحاولان إجهاض تظاهرات جندريسة

وقالت المصادر إن استخبارات دولة الاحتلال التركي أمرت "المجلس المحلي" بتشكيل وفد عشائري من المستوطنين، على أنهم يمثلون ذوو شهداء مجزرة جندريسة، وذلك للقاء وفد قادم من تركيا.

ووفقا للمصدر نفسه، المراد من هذه المحاولة تقليل شأن الاحتجاجات التي بدأت على خلفية ارتكاب مرتزقة "أحرار الشرقية" مجزرة بحق المواطنين في ناحية جندريسة، استشهد على إثرها 4 مواطنين من عائلة بيشمرك، عشية نوروز.

هذا وبأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية، هدد مسؤول في "المجلس الوطني الكردي" (ENKS) أهالي ناحية جندريسة لمنعهم من الخروج في مظاهرات منددة بمجزرة جندريسة.

(ج س/ف)

ANH