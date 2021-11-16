الاستخبارات التركية تنقل مختطفين كرد من عفرين المحتلة إلى سجن لمرتزقة الجبهة الشامية

وبحسب ما نقله مراسلنا من المصدر، فإن الاستخبارات التركية عملت على نقل المختطفين الكرد من أهالي مقاطعة عفرين، المعتقلين في سجن كلّس بمدينة كلّس ضمن الأراضي التركية، إلى سجن لمرتزقة ما يسمون الجبهة الشامية.

المصدر أشار إلى أن عدد المختطفين الذين تم نقلهم بلع 150 شخصاً، ونُقلوا على دفعتين، وسُلموا مباشرة للمرتزقة.

فيما أكد أن السجن الذي نُقلوا إليه يقع في قرية كفر جنة في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة، وأوضح أن السجن بالأصل عبارة عن مزرعة تعود ملكيتها إلى المواطن المهجّر من عفرين (جميل قورطو) وتقع على الطريق الرئيس الذي يربط مدينة عفرين بمدينة إعزاز المحتلتين، وكان المرتزقة قد استولوا عليها إبان احتلالهم لعفرين.

(ف إ/سـ)

ANHA