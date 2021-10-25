الاستخبارات التركية تختطف رجل كفيف بريف كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر فإن استخبارات الاحتلال التركي داهمت منزل جاسم الشيخ في بلدة سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة واختطفته على إثر المداهمة.

ونوه المصدر بأن جاسم الشيخ (٧٠ عاماً) من عشيرة طي العربية فقد بصره بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لمقاطعة كري سبي في ٩ تشرين الأول من العام ٢٠١٩.

ولفت المصدر بأن الاستخبارات التركية اقتادته إلى فرع ما يسمى بـ "مكافحة الإرهاب" الكائن في مركز مدينة كري سبي.

وتتكرر عمليات الاختطاف بحق من تبقى من السكان الأصليين لمدينة كري سبي/تل أبيض وقراها الذين يخضعون للاحتلال التركي، وغالباً ما يكون الدافع وراء الاختطاف ابتزاز الأهالي وإجبارهم على دفع فدية أو مقابل مالي للإفراج عن المختطفين.

(ج)

ANHA