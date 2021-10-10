الاستخبارات التركية تختطف رابع امرأة من بلدة العلي باجلية خلال أقل من شهر

وحسب المصدر، فإن مدرعات لجيش الاحتلال التركي برفقة المرتزقة التابعين لها، داهمت يوم أمس بلدة العلي باجلية التابعة لمقاطعة كري سبي، واختطفت عوش أحمد العويد من عشيرة البوعساف.

وحسب المصدر، فإن المختطفة اقتيدت إلى ما يسمى بفرع مكافحة الإرهاب في مركز مقاطعة كري سبي المحتلة.

وباختطاف عوش يصبح عدد المختطفات من نفس البلدة خلال ٢١ يوماً 4 نساء، حيث وثّقت وكالتنا في ٦ من الشهر الجاري اختطاف امرأتين، وهما زلخة الحسين وفاطمة الكعود.

كما قام مرتزقة ما يسمى "الجبهة الشامية" التابع للاحتلال التركي، باختطاف الفتاة كوثر العبد على حاجز أم الخراطيم القريب من البلدة في ١٩ من شهر أيلول المنصرم.

هذا، ووثّقت وكالتنا بالإضافة لاختطاف ٤ نساء من بلدة العلي باجلية، ٦ نساء من بلدة حمام التركمان وواحدة في بلدة سلوك التابعتين للمقاطعة المحتلة، وجميعهن من عشائر التركمان والبو عساف والأحوس وطي وغيرها من العشائر التي تقطن المنطقة.

وتستمر جرائم وانتهاكات المحتل التركي ومرتزقته بحق من تبقّى في المناطق المحتلة من اختطافات واعتقالات تعسفية بحجج وذرائع كيدية، بهدف كسر إرادة ومقاومة من تبقّوا في منازلهم ودفعهم للهجرة من أرضهم، بالإضافة لابتزاز ذويهم بمبالغ نقدية للإفراج عنهم.

حيث وثّقت وكالتنا اليوم من خلال مصادر محلية لها في ريف كري سبي، اختطاف صاحب محل حوالات نقدية في بلدة سلوك من قبل المرتزقة ويدعى عيادة المطيران.

ووثّقت وكالتنا من قبل، وجود سجن سري بالقرب من قرية "عربيد" التابعة لسلوك، يستخدمه المرتزقة للمختطفين الذين يبتزون ذويهم لدفع مبالغ مالية، مقابل الإفراج عنهم.

(ج)

ANHA