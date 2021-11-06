الاستخبارات التركية تختطف مواطنيْن كرديين في عفرين المحتلة

وأفاد مصدر محلي من مقاطعة عفرين المحتلة باختطاف الاستخبارات التركية مواطنيْن كرديين، اليوم السبت، من على حاجز قرية ترنده التابعة لمركز المقاطعة المحتلة، في تمام الساعة 10 صباحاً، واقتيادهما إلى مكان مجهول.

وفقاً له، فإن الشابين هما (جوان حكمت سلكو وعبدو أحمد عليكو) وينحدران من قرية إيسكا التابعة لمركز مقاطعة عفرين المحتلة.

وأكد المصدر نفسه أن حصيلة المختطفين في قرية إيسكا ارتفعت منذ الـ 3 من الشهر الجاري، إلى 20 مدنياً كردياً.

وكان مصدر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، قال لوكالتنا أمس، إن مرتزقة "فيلق الشام" التابعين لجيش الاحتلال التركي اختطفوا 14 مواطناً من قرية إيسكا، بينهم نساء، في الثالث من تشرين الثاني الجاري، وكشف لنا أسماء المختطفين الـ 14، مؤكداً أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.

(س ر)

ANHA