الاستخبارات التركية تختطف مواطناً وزوجته من عفرين المحتلة

مراسلنا ونقلاً عن مصدر خاص، أشار إلى أن الاستخبارات التركية أقدمت على اختطاف محمد خليل حج حسين (40 عاماً) وزوجته (لم يتمكن من معرفة اسمها) من أهالي قرية خللكو التابعة لناحية بلبلة.

المصدر أكد أن عناصر الاستخبارات اقتادوهما إلى وجهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

المصدر أشار إلى أن مرتزقة الاحتلال فرضوا في وقت سابق مبلغاً قدر بـ6 الاف دولار أمريكي مقابل عدم مضايقتهم والاعتداء عليهم.

هذا وبحسب الإحصائيات، فقد تجاوز عدد المختطفين على يد الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ بداية العام الحالي حتى شهر تموز المنصرم، الـ 356 مدنياً، بينهم 22 مسنّاً و23 امرأة و9 أطفال.

(ف إ/سـ)

ANHA