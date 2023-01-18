الاستخبارات التركية تختطف مواطناً من قرى ناحية جندريسه في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، بأن الاستخبارات التركية اختطفت مواطناً من أهالي قرية بافلور في ناحية جندريسه.

وبحسب المصدر، فالمواطن هو محمد عدنان سليمان (30 عاماً)، مشيراً أنه اقتيد إلى جهة مجهولة.

والجدير بالذكر أن مرتزقة الاحتلال التركي قد اختطفوا منذ عدة أيام، المسنّ محمد أحمد حنان حميد (55 عاماً)، من أهالي قرية بافلور.

هذا وتستمر جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق من تبقى من السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة، بغية تضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى الخروج من المنطقة.

(ج س/ ل م)

ANHA