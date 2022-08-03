الاستخبارات التركية تختطف أربعة مواطنين بينهم امرأة في عفرين المحتلة

بحسب مصدر من ناحية جندريسه، فإن الاستخبارات التركية اختطفت أربعة مواطنين، بينهم امرأة من مركز ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
وفقاً للمصدر فإن المختطفين هم:
* نوري محمد علي عيسو (24 عاماً).
* عماد محمد حمو (33 عاماً).
* محمود سعيد جاسم المحمد (34 عاماً).
* إلهام محمد حسن (47 عاماً).
أكد المصدر نفسه أن الاستخبارات التركية اختطفت المواطنين بتهمة وحجج واهية، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، فقد اختطفت الاستخبارات التركية ومرتزقتها 43 مواطناً خلال شهر تموز المنصرم، بغية تضييق الخناق عليهم وترهيبهم وتهجيرهم.
(آ ر/ س ر)
ANHA