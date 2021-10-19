الاستخبارات التركية تختطف امرأتين من قرية بريمجة في موباتا بعفرين المحتلة

صعّدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من استهداف النساء في مقاطعة عفرين المحتلة، حيث أقدمت المخابرات التركية قبل أيام على قتل امرأة حامل في الشهر السادس بعد ساعات من التعذيب الشديد.

وأفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام الاستخبارات التركية على مداهمة قرية بريمجة التابعة لناحية موباتا (معبطلي)، في 17 من تشرين الجاري، واختطاف امرأتين من أهالي القرية.

وبحسب المصدر، فإن المرأتين هما (مزكين 28 عاماً وسوزان 33 عاماً).

وأضاف المصدر نفسه أن الاستخبارات التركية اقتادتهما إلى جهة مجهولة بتهم وحجج واهية بهدف إجبار ذويهم على دفع فدى مالية.

(آ ر/س ر)

ANHA