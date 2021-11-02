الاستخبارات التركية تختطف 9 مواطنين من أهالي قرية معملو في عفرين المحتلة- تم التحديث

وقال مصدر من عفرين إن الاستخبارات التركية (MIT) برفقة المجموعات المرتزقة اختطفت تسعة مواطنين من أهالي قرية معملو التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة، بحجج وتهم واهية.

وذكر المصدر أسماء المختطفين وهم كل من "أحمد خليل فارس ـ قادر صبري فارس ـ أحمد محمد إبراهيم ـ خليل عثمان ـ صلاح عثمان ـ نجيب كردي ـ محمد حسين بكو ـ صبحي عمر ـ شكري عمر".

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة طلبوا من ذوي المختطفين مبلغ 2000 ليرة تركية للإفراج عنهم مؤكداً بأن مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة.

هذا واختطفت الاستخبارات التركية منذ مطلع شهر تشرين الأول الفائت قرابة 20 مواطناً من القرية ذاتها، وبحسب مصادر خاصة فإن نحو 100 اسم من أهالي القرية على قائمة الاختطاف من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقتها.

(ف إ)

ANHA