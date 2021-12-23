الاستخبارات التركية تختطف 4 مواطنين من عفرين المحتلة

أفاد مصدر من عفرين المحتلة بإقدام الاستخبارات التركية على اختطاف 4 مواطنين من أهالي قرية ماراته التابعة لمركز مقاطعة عفرين المحتلة.

وكشف المصدر عن أسماء المختطفين وهم كل من "علي محمد إبراهيم (26) عاماً - محمد أحمد أيوبي (27) عاماً - هميار محمد قليج (27) عاماً - دليار بطال بطال (27) عاماً".

وأشار المصدر إلى أن الشبان الأربعة اختطفوا في وقت سابق من قبل الاستخبارات التركية وأطلق سراحهم بعد دفعهم فدية مالية 1000 ليرة تركية.

وأوضح المصدر أن الاستخبارات التركية اقتادت المختطفين إلى "مركز الاستخبارات" دون التمكن من معرفة مصيرهم.

(ف إ/ف)

ANHA