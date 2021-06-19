الاستخبارات التركية تختطف 3 مواطنين من قرى ناحية جندريسه بعفرين المحتلة

وذكرت مصادر أن الاستخبارات التركية ومرتزقة الشرطة العسكرية، اختطفوا مواطنين من أهالي قرية أغجلة التابعة لناحية جندريسه المحتلة، في الـ 18 من شهر حزيران الجاري.

وأشار المصدر إلى أن المواطنين هما كل من "حمدان حسين 56 عاماً وابنه مصطفى حمدان حسين 30 عاماً".

وبحسب المصدر فإن الاستخبارات التركية والمرتزقة التابعين لها، نقلوا المواطنين المختطفين إلى جهة مجهولة بعد تعرضهما لضرب مبرح أثناء عملية اختطافهما، وذلك بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً.

ومن جهة أخرى أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف الشاب، "صبحي جميل صوراني" من أهالي قرية جقلا جومة التابعة لناحية جندريسة وذلك في الـ 17 من شهر حزيران الجاري.

ويذكر أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يواصلون ارتكاب الجرائم ضد من تبقى من السكان الأصليين في عفرين، بهدف تهجيرهم من ديارهم.

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