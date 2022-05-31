الاستخبارات التركية تختطف 3 مواطنين من أهالي عفرين المحتلة من على أراضيها

في سياق الجرائم والممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة، قالت منظمة حقوق الانسان عفرين- سوريا في منشور على صفحتها في موقع "فيس بوك" الافتراضي، مساء أمس، إن الاستخبارات التركية أقدمت في 28 أيار الجاري على اختطاف مواطن من على أراضيها في مدينة إسطنبول.

وأضافت أن المواطن المخطوف هو محمد بلو البالغ من العمر 35 عاماً من أهالي قرية ديكه التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة، وأن ذوي المختطف راجعوا العديد من المخافر التركية في مدينة إسطنبول دون أي جدوى، حيث أن مصيره لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وفي اليوم نفسه، قالت المنظمة إن الاستخبارات التركية أقدمت على اختطاف المواطن يوسف حسين جولاق من أهالي قرية مامولو التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

وقالت المنظمة إن المواطن يوسف حسين جولاق نزح إلى تركيا منذ أكثر من سبعة أعوام بقصد العمل هناك.

وفي الـ 10 من شهر أيار الجاري، قالت المنظمة إن أجهزة الأمن التركية أقدمت على اختطاف الشاب محمد عمر البالغ من العمر 19 عاماً، من أهالي قرية حسنديرا التابعة لناحية بلبلة، وذلك أثناء توجهه لعمله في مدينة اسطنبول.

(آ ر/ س ر)