الاستخبارات التركية تختطف 3 مواطنين بينهم امرأة في عفرين المحتلة

وأفاد مصدر من ناحية ماباتا في عفرين المحتلة، باختطاف الاستخبارات التركية بالمشاركة مع مرتزقة "الشرطة العسكرية" 3 مواطنين بينهم امرأة من أهالي قرية كتخ، بعد مداهمة منازل عدد من المواطنين في القرية.

ووفقاً للمصدر، فإن المختطفين هم: (جهاد عمر حيدر وعبدو علي حيدر وآسيا أحمد حيدر)، بذريعة مشاركتهم في "انتفاضة جندريسه".

وحسب المصدر، فقد أفرج عن المختطفين بعد دفعهم 250 دولاراً لمرتزقة الاحتلال التركي.

ويذكر، أن استخبارات دولة الاحتلال التركي قد اختطفت المواطنة (آسيا أحمد حيدر) ثلاث مرات، بحجج وتهم واهية، وفي كل مرة كان ذووها يدفعون فدية مالية للمرتزقة لقاء الإفراج عنها.

(ج س/ف)

ANHA