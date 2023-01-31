الاستخبارات التركية تختطف (5) مواطنين من شيه وجندريسه

وأفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، باختطاف الاستخبارات التركية (MIT) مواطنيْن من أهالي قرية أنقلة التابعة لناحية شيه، وثلاثة مواطنين من أهالي قرى ناحية جندريسه.

ووفقاً للمصادر، فإن المختطفين هم: "عماد كمال سعدو (44) عاماً ـ شيار مصطفى سعدو (20) عاماً ـ من أهالي قرية أنقلة ـ محمد إبراهيم محمد (39) عاماً من أهالي قرية حج إسكندر ـ رجب سليمان الشواخ (42) عاماً من أهالي قرية حمام التابعة لناحية جندريسه وعنيات عارف بكر (56) عاماً، من مركز الناحية ذاتها".

وتستمر جرائم جيش الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين منذ 5 أعوام، من قتل وخطف وتعذيب في إطار الإبادة الجماعية.

(ج س)

ANHA

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