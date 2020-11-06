الاستخبارات الروسية: نملك معلومات تؤكد مشاركة مرتزقة سوريين واستخبارات تركية في معارك قره باغ

وقال سيرغي ناريشكين في مقابلة، نقلتها شبكة روسيا اليوم: "لدينا معلومات دقيقة حول وجود إرهابيين في منطقة القتال بإقليم قره باغ، بما في ذلك من الشرق الأوسط، ومن سوريا في المقام الأول".

وأضاف ناريشكين: "نتلقى هذه المعلومات من عدة دول، ومن مصادر مختلفة ومن مختلف شركائنا، والأجهزة المختصة الشريكة في الشرق الأوسط والشرق الأدنى".

وفي السياق ذاته، أكد ناريشكين مشاركة الاستخبارات التركية في صراع قره باغ، وقال: "نشعر بعمل الاستخبارات التركية ونرى عناصر معينة من هذا العمل".

وفي وقتٍ سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن عملية نقل تركيا للمرتزقة السوريين متواصلة، حيث بلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك قره باغ، حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2350 مرتزقًا، قُتل منهم 231مرتزقًا في المعارك الدائرة هناك، وعاد 320 بعد أن تنازلوا عن كل شيء.

واندلعت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، على الرغم من الإعلان عن 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلا أن الحرب ما تزال مستمرة بسبب التأجيج التركي لها ونقلها للمرتزقة السوريين إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

(ي م)