الاستخبارات العراقية تعتقل 8 مرتزقة ينتمون لداعش

وقالت المديرية في بيان: إنه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر والسابعة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في منطقة الرشاد واليوسفية وقرية مراطة الكبيرة وسيطرة التحدي وجباب والشهيد أوس عزيز".

وأوضحت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في قضاء القائم وكركوك والرمادي والفلوجة وداقوق واليوسفية.

وأشارت إلى أنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

(م ش)