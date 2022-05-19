الأستاذ مصطفى كحيل: الأسلحة الكيمياوية تؤثر على الإنسان والبيئة لفترات طويلة

تستمر هجمات الإبادة من قبل الدولة التركية المحتلة على باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع. واستخدمت الأسلحة الكيميائية والغازات السامة 323 مرة ضد قوات الكريلا ووحدات المرأة ستار خلال 6 أشهر.

مؤخراً ذكرت قوات الدفاع الشعبي في حصيلة لها استخدام قذائف كيميائية 164 مرة ضد قواتهم خلال شهر واحد.

وعن استخدام الدولة التركية المحتلة للأسلحة الكيميائية في هجماتها، وتأثير هذه الأسلحة، ونوعها والهدف من استخدام هذه الأسلحة تحدث أستاذ الكيمياء في جامعة روج آفا مصطفى كحيل لوكالة أنباء هاوار. وأكد كحيل أن الأسلحة الكيميائية لها تأثير قوي. والهدف من استخدامها ارتكاب المجازر والإبادات.

وبين مصطفى كحيل أن تأثيرات الأسلحة الكيميائية تستمر لسنوات. وهناك أمثلة على هذا الأمر في فيتنام وحلبجة. وأضاف:" فقد آلاف الأشخاص حياتهم، كما بقي التأثير مستمراً على الطبيعة حتى أن التأثير أثر على طبيعة الأطفال حديثي الولادة."

وقال مصطفى كحيل:" إن المواد التي تستخدم بكثرة الآن هي غاز الخردل و السارين والفوسفور الأبيض وغاز أوكسيد النتروجين. إن المواد المذكورة معروفة علمياً، لكن توجد الكثير من المواد الأخرى غير معروفة علمياً أي أنها لم تعمم علمياً وتبقى سرية لدى الدول التي تستخدمها حسب مصالحها."

كما بين كحيل أيضاً أن استخدام الأسلحة الكيميائية يؤثر على سطح واسع كما أنه يغير طبيعة المنطقة المستهدفة وقال:" عندما يعبر الغاز إلى جسد الإنسان تنتشر أمراض السرطان في كل خلايا الإنسان. كما يؤثر على القلب والدماغ، والرؤية. وبالتالي ينشأ جيل غير طبيعي كما يؤثر على الطبيعة أيضاً ويخلف تغيرات كبيرة فيها."

وأضاف مصطفى كحيل:" إن الفوسفور الأبيض يتفاعل مع الأوكسجين ويخلف حروقاً عميقة على الجسد. كما تدخل هذه المادة إلى داخل الجسم ويصل تأثيرها إلى الرئتين أيضاً. ومثال ذلك ما حدث في روج آفا وظهر على جسد الطفل محمد."

كما استخدمت الأسلحة الكيميائية في هجمات الدولة التركية المحتلة على سري كانيه في 2019 أيضاً. وظهرت تأثيراتها على جسد الطفل محمد محمد الأمر الذي انتشر في الأخبار كثيراً وقتها.

وشدد مصطفى كحيل على تأثير الأسلحة الكيميائية على الطبيعة والبيئة وقال:" إن الأسلحة الكيميائية تخلف تأثيراً يدوم لعشرات السنوات. وكل نوع له وقت تأثير خاص. إن أشجار الفاكهة لا تنتج فاكهة طبيعية بعد تعرضها للمواد الكيميائية. كما تؤثر أيضاً على الصخور والأنهار و البحار."

وقال كحيل أيضاً:" في البيئة لا تؤثر فقط في المنطقة التي تستخدم فيها وإنما تؤثر على محيط المنطقة بشكل واسع وعندما تحدث تغيرات في الخضار تخلف تأثيراً على الحياة بكاملها."

وبين مصطفى كحيل أنه بسبب هذه التأثيرات تحظر الدول استخدام الأسلحة الكيميائية. وأضاف:" لكن للأسف علاقات ومصالح الدول مع بعضها تدفعها إلى الصمت حيال استخدام الأسلحة الكيميائية. استخدمت الدولة التركية سابقاً الأسلحة الكيميائية ضد الأرمن. واستنكر العالم عمل الدولة التركية قبل فترة قريبة على هذا."

وواصل مصطفى كحيل حديثه قائلاً:" لقد أحرقت الدولة التركية مرات عديدة قرى منطقة آليا التابعة في الوقت الحالي لكركي لكي . كما أنهم لم يكونوا يستهدفون الأهالي فقط بل الطبيعة أيضاً."

وفي حديثه شدد مصطفى كحيل على أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للدولة التركية المحتلة وسبب استخدامها للأسلحة الكيميائية وقال:" إن الدولة التركية ليست صاحبة هذه الأرض، والتاريخ يثبت قدومهم من آسيا الوسطى."

وأكد مصطفى كحيل أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة ستار هو استهداف للشعب وقال:"إن الدولة التركية ترتكب جرائم ضد الإنسانية"

وأنهى الأستاذ مصطفى كحيل حديثه قائلاً:" يتطلب من الخبراء و الصحافيين والمثقفين توثيق وإثبات استخدام الأسلحة الكيميائية "

ANHA