الاستعدادات لموسم الحصاد في منبج جارية قبل أيام من بدئه

بعد أيام قليلة، يبدأ موسم حصاد محصول الشعير ثم القمح ويوشك أصحاب الحصادات الزراعية في منبج على إنهاء استعداداتهم لحصاد هذا العام.

وتقدم مؤسسة الزراعة في منبج العديد من الخدمات لمالكي الحصادات، حيث قامت بالكشف الحسي على الحصادات، وبموجبها رخصت 210 حصادة.

كما سيتم توزيع مادة المازوت على أصحاب الحصادات الزراعية على ثلاثة دفعات وكل دفعة تشمل 2500 ليتر، والفارق بين كل دفعة 10 أيام وبسعر 75 ل.س للتر الواحد.

وبحسب التعميم الصادر عن الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها بخصوص تحديد سعر الحصاد للموسم الزراعي 2020، فإن سعر حصاد الشعير والقمح البعلي هو 17500 ليرة سورية للهكتار الواحد بدون التبن, مع التبن 27500 ليرة.

أما الشعير المروي 25000 ليرة سورية بدون التبن، ومع التبن 30000 ليرة للهكتار الواحد, والقمح المروي 30000 ليرة بدون التبن ومع التبن 35000 ليرة للهكتار الواحد.

وقال عضو مؤسسة الزراعة في منبج محمد علي "محصول القمح والشعير في هذا العام جيد"، ونوه إلى أن حصاد محصول الشعير سيبدأ في الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أنه "في كل عام تحصد الحصادات محصولي القمح والشعير في المدينة والريف ومن ثم تنتشر في مناطق شمال وشرق سوريا ولكن في هذا العام على خلاف السنوات السابقة، إذ هناك حظر للتجوال والتنقل بين الإدارات ولم يصدر بعد أي قرار من الإدارة الذاتية بهذا الصدد".

(ج)

ANHA