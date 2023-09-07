الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء في الشهباء

تستعد المهجرات العفرينيات في مقاطعة الشهباء لاستقبال فصل الشتاء بتحضير المونة (المؤنة) حسب إمكانياتهن، على الرغم من الحصار الخانق التي تفرضه حكومة دمشق على المقاطعة.

إذ تقوم المهجرات العفرينيات بجني الخضروات التي زرعنها في حدائق منازلهن أو أمام خيمهن ويباشرن تحضير المؤنة الشتوية.

وتقوم العفرينيات في هذا السياق، بتحضير معجون الفلفل (دبس الفليفلة) ومعجون الطماطم (دبس البندورة)، وورق العنب، وتجفيف الخضروات كالباذنجان والقرع والبامية وغلي الطماطم وحفظها في مطربانات، وتحضير الجبن، الدوبيركة (إحدى أصناف اللبن التي تشتهر بها منطقة عفرين) والمكدوس، إضافةً إلى تحضير مختلف أنواع المربيات والحلويات كملبن العنب، الزبيب، التين المجفف.

وأشارت المهجرات العفرينيات إلى أن حصار حكومة دمشق قد حرمهن من تحضير العديد من أصناف المؤنة الشتوية التي كن يحضرنها سابقاً.

وذكرت العفرينية المهجرة، زينب عبدو، أنهن قد باشرن تحضير المؤنة والاستعداد للشتاء حسب الإمكانات المتاحة، لكنهن لا يستطعن تحضير كافة الأصناف، وبالكميات المعهودة بسبب ارتفاع الأسعار وحصار حكومة دمشق.

وأوضحت المهجرة فاطمة جمعة أنهن كن يحضرن لأشياء عديدة وأصناف متنوعة من الأطعمة استعداداً للشتاء في عفرين، وسلطت الضوء على معاناتهن وظروفهن الصعبة في النزوح.

(ر)

ANHA