الأسر التي تقدّمت بشكوى ضدّ دولة الاحتلال التركيّ: لا تلزموا الصمت

تقدّم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا يوم أمس، بشكوى لمحكمة قامشلو لمحاكمة دولة الاحتلال التركي على هجماتها وجرائمها.

وتحدّث أعضاء المجلس الذين تقدّموا بهذه الشكوى لوكالتنا، حول هذا الموضوع.

فقد أعربت الأم فلك حسن وهي أم شهيد عن استنكارها لاستخدام الأسلحة المحظورة قائلةً: "كفى لاستخدام الأسلحة المحظورة ضدّ أبنائنا والتسبّب باستشهادهم" وطالبت العالم بالتوقّف عن لعب دور الأصم والأبكم والأعمى.

وطالبت فلك حسن أيضاً بالضغط على دولة الاحتلال التركيّ لئلّا تواصل ارتكاب الممارسات اللاإنسانيّة وتخرج من باشور كردستان (جنوب كردستان).

من جانبه كشف خليل محمد عثمان الذي استشهد أحد أبنائه في هجمات دولة الاحتلال التركيّ، أنّ سبب تقدّمهم بهذه الشكوى هو أن يتمّ محاكمة الدولة التركيّة.

ومؤكداً أنّهم سيواصلون النضال في مواجهة الهجمات ومتابعة قضية أبنائهم.

وطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة بالتحقيق في مواقع استخدام الأسلحة الكيماويّة.

(ر)

ANHA