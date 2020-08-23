العشرات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة جيلان جودي في منبج

وشارك في مراسم العزاء التي أقيمت بجانب دوار السبع بحرات غرب مدينة منبج، العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء وأعضاء لجان ومديريات الإدارة المدنية الديمقراطية إلى جانب عدد من قياديي مجلس منبج العسكري وأعضاء حزب سوريا المستقبل فرع منبج ومجلس المرأة.

وكانت المقاتلة في مجلس مبنج العسكري آلاء سلامة قد استشهدت أثناء تأدية واجبها العسكري، وشُيعت إلى مثواها الأخير في مزار الشهداء جنوب مدينة منبج يوم أمس، خلال مراسم تشييع رسمية.

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي محمد خير شيخو كلمة قال فيها "إن المرأة أدت دورها في الثورة، وكافحت في المجال العسكري وأثبتت أنها صاحبة إرادة قوية".

ووجه محمد شيخو كلمة لعشائر دير الزور وقال: إن بنت دير الزور استشهدت في مدينة منبج فهي ابنة الشمال السوري ولم تقل الشهيدة بأنها ديرية، ضحت بنفسها للحفاظ على حرمة الشهداء الذين حرروا هذا التراب من رجس الإرهاب داعش.

كما ألقت عضوة حزب سوريا المستقبل فرع منبج زليخة إبراهيم كلمة قالت فيها " نعاهدكم بدمائكم الطاهرة على أن نسير على خطاكم في بناء سوريا آمنة ومستقرة وسوريا المستقبل لكل المكونات".

ومن ثم ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري محمود أبو المجد كلمة أخرى جاء فيها "نحن مستعدون ومنذ أن لبسنا بدلاتنا العسكرية، ونعلم جيدًا أننا مشاريع شهادة، وسنقاتل ونناضل، ومستعدون أن نضحي بأنفسنا دائمًا".

وأشار محمود أبو المجد "نحن لا نعتب على هذا العدو الذي استحل بلادنا، نحن نعاتب أبناءنا الذين يدّعون أنهم أبناء هذا الوطن، الذين باعوا أنفسهم للمحتل الغاشم الذي يريد أمجاد أجداده".

تعالت بعدها الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(كروب)

ANHA