العشرات من الطلبة يتضامنون مع الكريلا في مواجهة الهجمات الكيماوية التركية

وانطلق الطلبة في مسيرة راجلة من ساحة المرأة الحرة صوب حديقة التاسع عشر من تموز في مدينة كوباني، وهم يحملون صور الشهداء الكريلا الذين ارتقوا في الهجمات الكيماوية التي شنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع مؤخراً.

كما لبس العشرات من الطلبة الألبسة الواقية البيضاء وذلك في إشارة إلى القصف الكيماوي الذي يتعرض له الكريلا والمقاومة التي تبديها القوات في وجه الهجمات التركية.

ونظمت هذه الفعالية تحت شعار "ضد الأسلحة الكيماوية هلموا إلى النفير العام من أجل الانتقام"، كتب الشعار على لافتة كبيرة حملت صور 17 من الشهداء الكريلا، إضافة إلى حمل لافتة أخرى كتب عليها "تحيا مقاومة الكريلا"، "ضد الاحتلال والخيانة هلموا لمعركة الحرية".

وأمام حديقة التاسع عشر من تموز، استلقى الطلبة على الأرض كلٌ يحمل صورة شهيد وشهيدة من الشهداء الـ17 الذين استشهدوا في الهجمات الكيماوية قبل أسابيع.

(ج م)

ANHA