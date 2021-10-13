العشرات من الإعلاميين يحيون ذكرى رفاقهم الشهداء اللذين وثقوا جرائم تركيا وداعش

وتوافد العشرات من الصحفيين اليوم إلى مزار الشهيد دليل ساروخان لإحياء ذكرى استشهاد مراسل فضائية جرا تف محمد رشو الذي استشهد في 13 تشرين الأول بمدينة سري كانية في قصف لجيش الاحتلال التركي، ومراسل وكالتنا هوكر محمد الذي استشهد برفقة دليشان إيبش ورزكار إدنميش في 12 تشرين الأول 2017، عندما كانا يتابعان حملة عاصفة الجزيرة التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش لتحرير الريف الشرقي لمدينة دير الزور، والشهيدة دلوفان كفر الصحفية في إعلام وحدات حماية المرأة.

واجتمع الصحفيون أمام مرقد الشهيد محمد رشو وأوقدوا الشموع، لتبدأ مراسم ذكرى الشهداء الصحفيين الثلاث بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء.

وخلال إحياء ذكرى استشهادهم قال الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بنكين سيدو:" في وقت كان العالم صامتاً والاحتلال التركي يرتكب المجازر بحق شعبنا في سري كانية وكري سبي، زملاؤنا الشهداء والجرحى منهم الذين وثقوا جرائم الاحتلال التركي بعدستهم، الآن تظهر نتائجها والمنظمات الدولية تتحدث عن الجرائم التركية التي ارتكبتها في المنطقة".

من جانبه نوه الصحفي مصطفى رشو، وهو شقيق الشهيد الصحفي محمد رشو "في كل ساعة ودقيقة وثانية سنزيد من مستوى نضالنا وعملنا أكثر وفاء لتضحيات شهداء الإعلام الحر".

من جهتها أكدت الصحفية بلشين بيريتان أنهم سيسيرون على طريق زملائهم الصحفيين ولن يتركوا عدساتهم، وقالت: "مهما حصل لن نتوانى عن إظهار الحقيقة، حقيقة الدول المحتلة للرأي العام العالمي، سنناضل بروحهم التي لم تعرف الخوف والتردد لإظهار الحقيقة في الجبهات الأمامية إلى جانب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة.

(كروب/ل)

ANHA