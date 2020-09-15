العشرات من أهالي الرقة يعتصمون تنديداً بجرائم الإحتلال التركي ومرتزقته

توافد المئات من أهالي الرقة وريفها وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وعوائل الشهداء إلى خيمة الاعتصام التي نصبت على ضفة نهر الفرات بالقرب من جسر الرقة القديم.

وزيُنت الخيمة بصور الشهداء وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ولافتات منددة بالاحتلال التركي وسياساته في المنطقة.

وبدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت على أروح الشهداء تلاها بيان ألقاه الإداري في مجالس شعب الرقة لؤي العيسى حيث شجب البيان الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة من قتل وتهجير وتغيير لديمغرافية المنطقة مسلطاً الضوء أيضاً على تعمد الاحتلال التركي ومرتزقته قطع المياه عن مليون مواطن في الحسكة معرضاً إياهم للعطش.

وناشد البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمة حقوق الإنسان أن تساعد الشعب السوري وتوقف أمام المحتل العثماني .

وبعد القاء البيان ألقيت عدة كلمات من قبل الحضور باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها الإدارية هبة محمد وباسم مجلس الرقة المدني ألقاها عضو الهيئة الرئاسية شذى محمد وباسم مؤسسات ريف الرقة الجنوبي ألقها الإداري في مجالس الشعب رعد التمر وباسم مؤسسة جرحة الحرب أحمد الطه حيث أشارت الكلمات الى إستمرار ثورة الشعب السوري ضد أي محتل او طامع على هذا الأرض السورية.

وأكدت الكلمات بالقول " لن نسمح باي تغيير يقوم به أردغان ومرتزقته فهذه أرض سورية بجميع شعوبها ومكوناتها ولن ندخل ببننا أحد يساهم في عودة الإرهاب إلى أرضنا التي حررت بدماء شهدائنا".

وأدانت الكلمات الأعمال الاجرامية التي تقوم به تركية ومرتزقتها بحق شعوب شمال وشرق سورية من حملات القتل والتهجير والتغير الديموغرافي التي تعسى إليه تركيا من خلال تغيير العملة السورية وغيرها من التغييرات التي تقوم بها بي الحين والآخر.

كما قدمت إدارة المرأة في الرقة فيلم سنفزيوني عن ممارسات الاحتلال التركي بحق شعوب الشمال السوري، بالإضافة إلى عرض مسرحي يحاكي واقع الشعوب السورية في المناطق المحتلة وما يمارس ضدهم من جرائم.

هذا ومن المزمع أن تستمر خيمة الاعتصام ليومين متتالين.

(أع /م)

ANHA