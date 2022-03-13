العشرات في منبج يحتفلون بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية

حضر الاحتفال العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري، مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة، وجرحى الحرب، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى كل من الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج سهام حمو، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج جمعة حيدر، نائبة الرئاسة المشتركة في المجلس التشريعي شهريبان جاويش، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي محمد خير شيخو كلمة، وذلك نيابة عن كل المكونات في منبج.

ورحبت الكلمات بالحضور وهنأت الذكرى السنوية الخامسة للإدارة المدنية في منبج على نهج الأمة الديمقراطية.

ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، كلمة قال فيها "نهنئ ونبارك هذا اليوم العظيم، الذكرى الخامسة لتأسيس هذه الإدارة، عندما نقول تأسيس الإدارة في منبج، نعني مدينة الحضارة والتاريخ العريق والأدب والثقافة، والتي تضم كافة المكونات".

ومن ثم ألقى الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها "يسرنا أن نكون معكم في هذا اليوم العظيم، يوم الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، كان عهداً أن نجعل من منبج المدينة النموذجية لكامل سوريا، وعندما نقوم بتقييم العمل المنجز في منبج خلال هذه السنوات الخمسة، بالتأكيد نرى التقدم الكبير والإنجازات العديدة".

وتلاه عرض سنفزيوني (مقاطع فيديو وصور) عن أهم الإنجازات والمشاريع التي حققتها الإدارة المدنية الديمقراطية طيلة الأعوام الخمسة، وبعدها قدمت فرقة منبج التابعة لمركز الثقافة والفن عرضاً غنائياً.

وبعدها قدمت فرقة الشهيد "بوطان تركمان" الدبكة التركمانية، ثم قدمت فرقة "السلام" فقرة غنائية باللغة الكردية، وبعدها قدمت الشابة قمر فريج مقطوعة غنائية شعبية وقام الحضور بعقد حلقات الدبكة على وقعها.

في الختام كرمت الإدارة كافة المكاتب واللجان والمجالس المدنية والعسكرية، كما كرمت مجلس المرأة، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك للجهود التي بذلوها منذ تأسيس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها تأسست يوم الـ 12 من آذار/ مارس عام 2017، وذلك بعد أقل من عام على تحرير المدينة وريفها من داعش، وتعمل منذ ذلك الحين على إدارة أمور المنطقة، فيما يتولى مجلس منبج العسكري مهام الحماية.

وكان مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية قد حررت مدينة منبج في الـ 15 من آب/أغسطس عام 2016، بعد اكثر من شهرين من المعارك مع مرتزقة داعش.

(ش س/ج)

ANHA