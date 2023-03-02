الأشغال اليدويّة في مهرجان الأدب

تحت شعار "بثقافة ’المرأة، الحياة، الحريّة‘ سنجسّد فنّ الثورة" وبرعاية هيئة الثقافة والفنّ في إقليم الجزيرة؛ انطلق يوم أمس الأربعاء (الأوّل من آذار) في مدينة قامشلو مهرجان أدب وفنّ المرأة بنسخته الثامنة. ويستمّر المهرجان في يومه الثاني والأخير في مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

وتشارك 100 امرأة من المكونات الكرديّة، العربيّة والسريانيّة ومن مختلف مناطق شمال وشرق سوريا في المهرجان بنتاجاتهنّ. كما يتخلّل المهرجان إلقاء القصائد وعرض مسرحيّات وأفلام.

إذ يُعرض في المهرجان 42 لوحة مرسومة بأنامل 25 امرأة غالبيتهنّ شابات. وقد تحدّثت الفنانة التشكيليّة ليلوز رسول البالغة (22) عاماً من العمر والتي تشارك في المهرجان للمرّة الثانيّة إلى وكالتنا، مشيرةً إلى أنّها بدأت بالفنّ التشكيليّ عام 2020.

وتسلّط ليلوز في لوحاتها الضوء على المرأة، وقالت: "أرغب بتجسيد قوّة المرأة وجمالها".

فيما بدأت روبين عمر البالغة (22) عاماً من العمر والتي تعرض لوحاتها في المهرجان لأوّل مرّة، بالفنّ التشكيليّ كهوايةٍ عام 2016، وتجسّد لوحاتها أمل المرأة وإرادتها وتعبّر عن تصوّرها. وعبّرت روبين عن سعادتها بانعقاد المهرجان وأشارت إلى أنّها ستسعى إلى المشاركة في المهرجان دائماً.

وعلى الجانب الآخر من المهرجان؛ تجذب الأشغال اليدويّة المشغولة من قبل النساء الاهتمام؛ إذ تشارك 15 امرأة في المهرجان بأشغالهنّ اليدويّة.

وذكرى رسول البالغة (40) عاماً من العمر والتي تقوم بصنع سلال وأدوات أخرى من القش هي إحدى تلك النساء. وقد أشارت ذكرى إلى مهتمّة بالأشغال اليدويّة منذ الصغر وأنّها بدأت هذا العمل من خلال التطريز اليدويّ ثمّ عادت إلى العمل بالصوف.

وأوضحت ذكرى أنّ هذا النوع من القش لا يتوفّر في المنطقة ولهذا فإنّها تجلبها من دمشق وقالت: "إنّ الأشغال اليدويّة أجمل".

كما تجذب الطفلة ملك عبد الله البالغة (12) عاماً من العمر والتي تعرض مشغولاتها اليدويّة في المهرجان الاهتمام، إذ تقوم بصناعة أساور وأطواق من خرز.

(ر)

ANHA