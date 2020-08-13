العشائر: نقف صفاً واحداً ضد المعتدين

واجتمعت منذ صباح اليوم عشائر قبيلة العكيدات في مدينة دير الزور, في قرية البيضة التابعة لبلدة الصور, بناء على دعوة ومناشدات عشيرة البكير, للتباحث في وضع المنطقة.

وحضر الاجتماع أكثر من 3الاف شخصية عشائرية، ورؤساء عشائر وابناء المنطقة، الى جانب وفد من التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية, والرئيس المشترك لمجلس دسر الزور المدني غسان اليوسف,

وبدء الاجتماع بترحيب امير عشيرة البكير أحمد أبو خولة بالحضور,وقال : "مناطقنا تتجه نحو الأاستقرار والامان ولا نريدها أن تتجه نحو الدمار والفتنة، لأن المرحلة الراهنة مرحلة مصيرية وهناك تغيرات سياسية وعسكرية".

ونوه إلى ان هناك جهات خارجية عديدة تحاول العبث بالمنطقة وخلق الفوضى والفتنة لذلك يجب على أبناء المنطقة وعشائرها وقواتها الوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمن المنطقة وأستقرها.

وأضاف أحمد ابو خولة " نحن كقوات عسكرية وأبناء العشائر في المنطقة ملتزمون بحماية المنطقة وشعبها، وسنبقى محافظين على المنطقة, وأثنى بحديثه على دور العشائر وأبناء المنطقة في محاربتهم للتنظيمات الأرهابية وتحرير منطقتهم من مرتزقة داعش".

وأختتم كلمته بالقول" هناك من يقول بأن قوات سورية الديمقراطية هم قوات أجنبية وليسوا من ابناء المنطقة ولكن العكس صحيح فقسد تشكلت في عام 2015 بهدف الحفاظ على حقوق جميع المكونات في المنطقة والدفاع عنها، وقسد هم ابناء المنطقة وأبناء عشائرها وكان لها دور كبير في ألحاق الهزيمة بداعش وأخواتها من منبج وصولاً للحدود العراقية".

تلته كلمة بإسم مجلس عشائر البوكمال في الجزيرة ألقاها أبو حمد البقعاني قال فيها " أننا كعشائر البوكمال ومن خلال دعوتنا من قبل عشيرة البكير من قبيلة العكيدات, نقف صفا واحد مع البكير وندعو إلى وحدة خطاب ابناء المنطقة ووحدتهم للوصول إلى سورية موحدة".

وطالب البقعاني في كلمتهالتحالف الدولي بدعم المنطقة على جميع الأصعدة ودعم قواتها العسكرية لتحرير ما تبقى من الريف الشمالي "الجزيرة والشامية" الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية ومليشياتها.

وفي سياقً متصل القيت كلمة بأسم قبيلة البكارة ألقاها عامر الفاضل دعا من خلالها إلى الوحدة بين كافة العشائر وأبنائها في المنطقة ومن ثم توجه بحديثه إلى التحالف الدولي مطالباً أياهم " بدعم المنطقة من الناحية الخدمية والصحية والتعليمية ".

وفي نهاية حديثه دعى عامر الفاضل إلى التحقيق في قضايا المساجين وأعادة النظر في ملفات كافة المساجين, واطلاق صراح البعض ممن لم تتلطخ يدهم بدماء السوريين, و أخراج العوائل من مخيم الهول.

ورداً على المطالب التي تقدم بها وجهاء وشيوخ العشائر في كلماتهم أثناء الاجتماع رد فريق التحالف الدولي بكلمة على الحضور وقال " نتطلع بشكلً مستمر إلى هذا النوع من الاجتماعات لتبادل وجهات النظر والتباحث في شؤون المنطقة".

وأشار التحالف إلى ضرورة رص الصفوف مع قوات سوية الديمقراطية لتجاوز المراحل الصعبة, وتعهد التحالف بزيادة الدعم العسكري والأمني.

ونوه التحالف الى ضرورة تكاتف وجهاء وشيوخ العشائر لزيادة ضبط الأمن ونشر الأستقرار, مع قوات سورية الديمقراطية والقوات الأمنية.

وبين التحالف بانه سيستمر في دعم قوات سورية الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وأبناء المنطقة بمختلف الأصعدة حتا تجاوز المراحل الراهن وتحقيق النصر.

وفي ختام الكلمات تحدث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الشرقية روني محمد, قال فيها" بالرغم من الفتن التي تحاول جهات عديدة زرعها في المنطقة وبين أبنائها وعشائرها سننتصر عليها جميعاً وذلك بفضل الوحدة بين أبناء المنطقة وقواتها العسكرية".

وأكد القيادي روني محمد في حديثه إلى ان الجهات التي تعمل على التفرقة بين العشائر في المنطقة والقوات العسكرية بمختلفها هي لخدمة الجهات المعادية للمنطقة.

وفي نهاية حديثه أشار إلى ان قوات سورية الديمقراطية ستحاول بقدر المستطاع تحقيق المطالب التي قدمها وجهاء وشيوخ العشائر المتواجدين في هذا الأجتماع.

ANHA