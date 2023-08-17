العشائر تواصل دعم موقف قبيلة الجبور

شهدت مدينة الحسكة في 13 آب الجاري توتراً بين أبناء قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني التابعين لقوات حكومة دمشق، في محيط المربع الأمني في المدينة، إثر اعتداء متزعم مرتزقة الدفاع الوطني ومجموعة من مرتزقته على أحد رموز قبيلة الجبور.

وشهدت الأيام المنصرمة توتراً وصل إلى حد الاشتباكات بين قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني، بعد نكث ممثلي حكومة دمشق بعهودهم بحل المرتزقة.

وعليه توجّه اليوم وفد من قبيلة البكارة وممثلون عن قبيلة الجبور في الرقة ومنبج إلى مدينة الحسكة للتضامن مع أبناء القبيلة، وضم الوفد وجهاء من عشيرة الخواتنه، ووجهاء من عشيرة اللهيب أخوة العرجة ومن عشيرة البو حسون، ووجهاء من عشيرة البو ليل.

وألقى وجيه عشيرة اللهيب أخوة العرجة، حميد العواد أبو دحام كلمة، عبّر فيها عن تضامنه مع موقف قبيلة الجبور، وقال: "إننا متضامنون مع أبناء قبيلة الجبور ووجودنا هنا دليل على ذلك".

ومن المتوقع أن يتوافد وجهاء من عشائر أخرى إلى خيمة التجمّع لقبيلة الجبور المنصوبة في حي تل الحجر بمدينة الحسكة.

(م ح)

ANHA