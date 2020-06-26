العشائر الكردية: الوحدة الوطنية هي الرد الأنسب على الوحشية التركية

وأعلنت أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي في سوريا؛ نجاح المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، حيث توصلوا إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، عبر بيان مشترك والتوصل إلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق قال أحد وجهاء عشيرة "كيتكان" في إقليم الفرات عز الدين أوسكلي إن ما فعلته الأحزاب الكردية من تبني رؤية مشتركة في طريق حل القضية الكردية "خطوة مباركة ومهمة" تمثل جزءاً كبيراً من تطلعات الجماهير الكردية.

مضيفاً "إن توافقات الدول الإقليمية في المنطقة دائماً ما تكون على حساب دماء الشعب الكردي، لقد رأينا كيف احتلت تركيا مناطق في شمال وشرق سوريا، وتواطأت معها دول أخرى، لذا لا يمكن الوقوف في وجه هذه الجرائم وعمليات الغزو عندما تكون هنالك انقسامات في الشارع الكردي".

ولاقى نجاح المرحلة الأولى من المفاوضات بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي في سوريا، بعد أعوام من سلسلة اجتماعات، صدىً كبيراً في الأوساط الكردستانية والإقليمية.

من جانبه قال وجيه عشيرة "شيخان" محمد خليل "لقد انتظرنا لعقود على أمل أن تَحل هذه اللحظة التي نرى فيها الوحدة الوطنية تتحقق، نطالب المجتمع الكردستاني قبل الأحزاب السياسية الكردية، بالعمل من أجل توحيد الجهود الكردية".

فيما أوضح محمد خليل أن الهجمات قد تزداد وحشية مع التهديدات التركية التي تتصاعد في ظل الإعلان عن الاتفاق على الرؤية المشتركة بين الأحزاب السياسية الكردية، لذلك فإن التقارب بين المجتمع الكردستاني والأحزاب السياسية سيكون الرد الأنسب على الوحشية التركية.

(ز س/ج)

ANHA