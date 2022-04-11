العشائر العربية والكردية في الشهباء تستنكر جرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

وتجمع العشرات من وجهاء وممثلي العشائر العربية والكردية في مقاطعتي عفرين والشهباء، أمام مبنى حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في ناحية فافين للإدلاء ببيان يندد بجرائم دولة الاحتلال التركي.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل الشيخ، خليل عبد المنان خليل، وجاء فيه:

"نحن وجهاء ريف حلب، الشهباء وعفرين من أرض الشهباء المحررة نندد ونستنكر وندين جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته، ونجدد عهدنا لوطننا وزيتونه أننا سنستمر بالنضال والتضحية بأغلى ما نملك حتى نعود إلى ديارنا التي اغتصبها المحتل التركي ومرتزقته".

وأكد البيان "إن المتعاونين مع الاحتلال التركي في المناطق المحتلة في عفرين وإعزاز والباب وجرابلس وأدلب وتل أبيض رأس العين والذين يتكلمون باسم العشائر العربية والكردية في تلك المناطق لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يمثلون أبناء سوريا وعشائرها".

كما دعا البيان " كل الشرفاء إلى الوقوف مع الوطن وأبنائه المخلصين ضد المحتل العثماني لأن التاريخ يسجل مواقف البطولة والتضحية كما يسجل الخيانات والارتزاق".

وشدد البيان: "نحن العشائر العربية والكردية في ريف حلب بجميع المكونات نعلن أننا لانقبل بأي شخص يتكلم باسم هذه العشائر الوطنية، وسنقاوم بكل ما نملك ضد المحتل التركي ومرتزقته حتى تحرير آخر شبر من أرضنا المحتلة، والعودة إليها مرفوعي الرأس، عندها لن ينفع الندم مع الذين تواطؤوا مع المحتل وجرائمه.

عاشت أخوة الشعوب، عاش نضال شعبنا ضد المحتل، المجد والخلود لشهداء سوريا".

(كروب/ف)

ANHA