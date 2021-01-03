العشائر العربية تؤكد دعمها لقسد وترفض الصمت الروسي حيال الهجمات التركية

تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في هجماتهم على ناحية عين عيسى، في محاولة للتوغل واحتلال مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا والسيطرة على الطريق الدولي.

وقال شيخ عشيرة السبخة محمد تركي السوعان:" كل يوم تتضح لنا سياسة الدولة التركية في المنطقة، وأن عدوانها الشرس والهمجي على عين عيسى محاولةٌ لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية التي أصبحت مثالًا يحتذى به".

وأكد السوعان أن مشاريع تركيا فاشلة قبل الولادة " أحلام تركيا ستتحطم على صخرة مقاومة قسد، فلا يوجد أي مرتزق أو أجنبي بين قواتنا العسكرية، كلهم أبناء هذه المنطقة التي سيفدونها بأرواحهم على أن يدنسها المرتزقة والاحتلال".

وأشار السوعان" إلى أن الضامن الروسي اليوم أصبح شريكًا في سفك دماء السوريين مع تركيا ومرتزقتها، فهي تسعى إلى تحويل المنطقة إلى منطقة غير آمنة على عكس ما تدّعي، وذلك من خلال إعادة إحياء داعش مرة أخرى، وهذا لم يخف على العالم بعد رفع راية داعش لأكثر من مرة في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا".

وأثنى السوعان على مقاومة مقاتلات ومقاتلي قسد، مؤكدًا أن جميع العشائر تقف صفًّا واحدًا خلف قوات سورية الديمقراطية في معارك الشرف.

وبدوره، شدد شيخ عشيرة العلي الشيخ رمضان الرحال على وحدة التراب السوري: "سوريا لكل السوريين، فهي أرضنا ولا يساوم أحد منا عليها مثل ما يفعل الضامن الروسي الذي يراوغ لتحقيق مكتسبات غير مشروعة، ويعطي الضوء الأخضر لتركيا ومرتزقتها لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعوب المنطقة، بسبب صمتها وعدم لعب دورها كضامن في المنطقة".

وطالب الرحال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل وإيقاف الهجمات على عين عيسى، ووضع حد "لهمجية أردوغان ومرتزقته وفتح تحقيق في جرائمهم بحق شعوب المناطق المحتلة".

(م)

ANHA