العشائر العربية تؤكد أن التكاتف المتين بين المكونات أفشل مخططات مستهدفيها

شهدت منطقة دير الزور في الآونة الأخيرة أعمال تخريب وتصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بالتزامن مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية (تعزيز الأمن) لملاحقة خلايا مرتزقة داعش وتجار المخدرات، وترسيخ الأمن في المنطقة في 27 آب الماضي.

كما شهدت تدخلاً علنياً ومباشراً للمجاميع المسلحة المرتبطة بأفرع وأجهزة أمنية تابعة لحكومة دمشق، حيث عبرت من الضفة الغربية لنهر الفرات إلى مناطق الإدارة الذاتية في ريف دير الزور الشرقي وهاجمت نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات المنطقة الخدمية خلال الأيام القليلة الماضية.

لا يرى وجيه عشيرة الشفرات في الطبقة أحمد الجدوع، في تلك الهجمات المتزامنة مع عملية "تعزيز الأمن" المستمرة، إلا استمراراً لمساعي تركيا وحكومة دمشق ضرب استقرار مناطقهم في شمال وشرق سوريا، قائلاً: "ما تشهده مناطق دير الزور هو محاولة جر المنطقة لفتنة بأيدٍ خارجية تسعى لضرب استقرار المنطقة وإشعال حرب بين مكونات المنطقة".

ونوّه أحمد الجدوع إلى: "وجود اتفاقية تنفذها أجهزة النظام السوري بالتنسيق مع الإيرانيين وفصائل موالية لتركيا، وتصدير ما يحدث في دير الزور على أنه فتنة عربية كردية لتفكيك النسيج الاجتماعي المترابط الذي تحقق بفضل مشروع الأمة الديمقراطية"، محذراً من السياسة المتبعة من قبل تلك الأطراف حيال المنطقة في المرحلة الراهنة.

وأكد الجدوع: "أن التكاتف المتين بين جميع المكونات في شمال وشرق سوريا، أفشل جميع محاولات الأعداء الذين يريدون المساس بأمن واستقرار المنطقة، وسيفشل ما هو قادم من مؤامرات".

وعوّل الجدوع على دور قوات سوريا الديمقراطية والعشائر في المنطقة في وأد الفتنة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودحر تلك المخططات.

بدوره، أكد وجيه عشيرة المنغ أحمد الشيبان، على محاربة كل من يسعى إلى بث الفتن في المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها، وتقديم كل ما يلزم لحماية المنطقة من "الإرهاب".

ودعا الشيبان العشائر للحيطة والحذر وتحكيم العقل وتغليبه على الحرب الخاصة التي تستهدف شمال وشرق سوريا ومشروعها، والتنّبه لما تسعى إليه الأطراف الداعمة للمجاميع المهاجمة على المنطقة.

(ف)

ANHA