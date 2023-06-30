العشائر العربية في شمال وشرق سوريا ترى في القائد عبد الله أوجلان رمزاً للإنسانية

للقائد عبد الله أوجلان مكانة خاصة لدى الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الشعب في شمال وشرق سوريا على اختلاف مكوناته، لدفاعه عن حقوق الإنسان، عبر مرافعاته، وتشكيله وتقديمه نموذجاً ديمقراطياً وبيئياً، يصون حقوق الجميع، بدءاً من الفرد مروراً بالجماعات وصولاً إلى الشعوب والمجتمعات، ونبذ التعصب والتهميش.

وقد لاقى استمرار العزلة الممنهجة التي تفرضها السلطات التركية عليه في إمرالي، وحظر لقائه بذويه ومحاميه، بحجة ما تسميه "العقوبات الانضباطية"، والتي فرضت آخرها في الـ 26 من نيسان الفائت، سخطاً شعبياً كبيراً.

وجيه عشيرة الجبور، ورئيس مجلس العشائر في الشدادي، سليمان الدرويش، قال إن القائد أصبح رمزاً لعموم شعب الشرق الأوسط "لأنه، عبر فلسفته التي طرحها ونضاله الدؤوب، لا يبحث عن السلطة، بل عن تحرير كافة الشعوب، وهذا ما جعلها تنادي بحريته".

وأشار إلى أن الدولة التركية ومعها المتآمرون على القائد عبد الله أوجلان، فشلوا في محاربة أفكاره التي توضح الحقيقة الغائبة عن المجتمعات التي عدته رمزاً للإنسانية، وأنه على تركيا أن تعي ذلك جيداً.

وشدد وجيه عشيرة الجبور، سليمان الدرويش، على أن ممارسات السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان تلك، خارجة عن إطار الإنسانية، وقال: "لذلك ينادي الجميع في مناطقنا باسم القائد، من الكرد والعرب والسريان، وسنواصل مطالباتنا حتى الإفراج عنه".

فيما عدّ وجيه عشيرة الخواتنة بناحية الهول في مقاطعة الحسكة، حميد رجب، الذي عبّر عن فخره بوجود القائد عبد الله أوجلان وأفكاره، ممارسات السلطات التركية في سجن إمرالي "تصرفات غير أخلاقية، بحق مفكر إنساني أسس ثورة بفكره، وأصبح قدوة لجميع الشعوب، ونحن فخورون بأن لنا قائد عظيم مثله".

وقال منتقداً صمت المنظمات الدولية الحقوقية: "على القوى الدولية والمنظمات الحقوقية الخروج عن صمتها، والتحرك وفق مبادئها، لفك العزلة عنه".

ولم ترد منذ 25 آذار عام 2021، أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن أمرالي بتركيا، منذ أكثر من 24 عاماً.

(م ح)

ANHA