العشائر العربية في الشهباء يؤكدون وقوفهم مع مكونات المنطقة في وجه جميع الهجمات

أفرز التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق برعاية روسية تصعيداً لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة وانتشار مرتزقة "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)" في مقاطعة عفرين المحتلة، بالإضافة إلى تشديد الحصار الممنهج على مقاطعة الشهباء من قبل حكومة دمشق.

من جانبها، تستمر شعوب شمال وشرق سوريا في تصعيد النضال ضد كل ما يستهدفهم ويسعى إلى النيل من إرادتهم وإدارتهم.

وفي هذا السياق دعا وجهاء العشائر العربية في الشهباء جميع المكونات إلى التكاتف أكثر لمواجهة المخططات والسياسات التي تمارسها عليهم القوى المهيمنة وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي.

وجيه عشيرة البوخميس، الشيخ علي الخميسي، أكد أن ما تمارسه دولة الاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها من جرائم وانتهاكات بحق الشعوب، بالإضافة إلى نقل جبهة النصرة إليها، يهدف إلى تدمير وطمس هوية المنطقة، واحتلال الأراضي السورية.

مشدداً "نحن كعشائر عربية وجميع المكونات بتكاتفنا نقف يداً بيد بوجه المؤامرة التي تحاك ضدنا، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي هجمات".

من جانبه قال وجيه عشيرة البوبنا، الشيخ منان خليل، إن جميع المكونات والعشائر العربية والكردية يد واحدة في ظل ما تشهده البلاد من مؤامرة واستهدافات بشكل شبه يومي.

ونوه خليل إن القوى الظلامية والمجموعات المرتزقة وداعميها لن تستطيع النيل من إرادة الشعوب التواقة للحرية والتي تعمل جاهدةً لتحرير مناطقها.

ودعا وجيه عشيرة البوبنا الشيخ منان خليل شعوب شمال وشرق سوريا لرص الصفوف والوقوف بقوة لمنع الأيادي الخفية من زعزعة أمن وسلم المنطقة وخلق الفتنة بين مكوناتها وتأليب الشعب على إدارته.

(ج س/ س ر)

ANHA