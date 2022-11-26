العشائر العربية في الحسكة تدعو شعب المنطقة للاصطفاف حول قسد لصد الهجمات

تشهد شمال وشرق سوريا، منذ 19 تشرين الثاني الجاري، هجمات عنيفة تشنها دولة الاحتلال التركي بالطيران الحربي، أسفرت عن وقوع مجازر بحق أهالي المنطقة، بالإضافة إلى استهدافها للمنشآت الخدمية والحيوية.

وأثارت هجمات دولة الاحتلال التركي ردود فعل غاضبة لدى عموم الأوساط الشعبية، حيث أكد وجهاء العشائر العربية في مدينة الحسكة، أن التفاف شعب المنطقة حول قوات سوريا الديمقراطية، هو السبيل الوحيد لردع كافة الهجمات عن المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار أحد وجهاء قبيلة الجبور في إقليم الجزيرة، أكرم محشوش "على كافة العشائر الموجودة في المنطقة، الوقوف صفاً واحداً حيال الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على المنطقة وشعبها".

مؤكداً أن "دولة الاحتلال التركي تشن غاراتها وهجماتها بموافقة دولية".

ودعا محشوش حكومة دمشق لاتخاذ موقف جدّي حيال هذه الهجمات "علينا فتح باب الحوار وتقديم الحلول لنصل إلى نتائج إيجابية تخدم كافة الشرائح السورية، ولحماية أرضنا وشعبنا".

من جانبه، اعتبر وجيه عشيرة السادة في مدينة الحسكة، حسن الهاشمي، أن "هجمات دولة الاحتلال التركي، هي حلقة جديدة ضمن سلسلة الاعتداءات التركية بحق السيادة السورية".

ولفت الهاشمي إلى أن هدف الاحتلال التركي؛ هو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشتيت شعبها، متأسفاً على موقف الدولي المتخاذل حيال هجمات الاحتلال، "صمت القوى الدولية؛ هيأ أرضية لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة".

داعياً في ختام حديثه، شعب المنطقة لتوحيد صفوفه حيال هجمات الاحتلال، والالتفاف حول أبنائه ضمن قوات سوريا الديمقراطية لردع كافة الهجمات التي تطال المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

(م ح)

ANHA