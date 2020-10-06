الأسد: أردوغان يشعل الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية

وأشار الرئيس السوري بشار الأسد، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

واتهم الرئيس السوري في حوار مع وكالة "نوفوستي"، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.

وأوضح الأسد أن الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بصلاته بـ "داعش".

وقال الرئيس السوري إن الجميع يعرف أن "داعش" كان يبيع النفط السوري عبر تركيا وبحماية أمريكية.

وأضاف الأسد أن الدول الغنية متواطئة مع الرئيس التركي في دعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن تركيا باتت أداة لتنفيذ سياسة هذه الدول.

وأكدت تقارير إعلامية ودولية إرسال تركيا للمئات من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان لقتل الأرمن وذلك على الرغم من الرفض الدولي لذلك.

(ي ح)