الأسد يزور الصين وعينه على الدعم الاقتصادي

في أول زيارة رسمية له بعد عقدين، وصل صباح اليوم الخميس بشار الأسد إلى الصين، حسب ما نقلته العربية/ الحدث.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشتد فيه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة عدة عوامل، منها سياسات حكومة دمشق الفاشلة والعقوبات الغربية على سوريا، حيث تطمح حكومة دمشق إلى الحصول على دعمٍ اقتصادي صيني يخفّف من حدّة الانهيار، ويؤسّس لبدء عملية إعادة الإعمار بشكل فعلي، بدعم من الحكومة الصينية.

وتعدّ الصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، حيث تقدمان له دعماً اقتصادياً وعسكرياً غيّر ميزان الحرب لصالحه.

وتندرج هذه الزيارة في إطار عودة الأسد تدريجياً منذ أكثر من سنة، إلى الساحة الدولية بعد عزلة فرضها عليه الغرب خصوصاً بسبب قمعه الحركة الاحتجاجية في بلاده التي تطورت إلى نزاع مدمر.

وبذلك، يصبح الأسد آخر رئيس دولة تُعدّ معزولة على نطاق واسع، تستضيفه الصين العام الحالي بعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والإيراني إبراهيم رئيسي. كما استضافت الصين عدداً من المسؤولين الروس.

وترافق الأسد زوجته أسماء ووفد سياسي واقتصادي، وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين.

وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من حكومة دمشق، أن الأسد سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي، ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية على مضمون الزيارة.

وتفرض دول غربية عقوبات اقتصادية لطالما اعتبرتها دمشق سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

(س ع)