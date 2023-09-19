الأسد يتوجّه الخميس إلى الصين

أعلنت "الرئاسة السورية" بأن بشار الأسد لبّى دعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولفتت الرئاسة إلى أن بشار الأسد سيقوم بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس، حيث يعقد الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية.

وكانت مصادر دبلوماسية في الشرق الأوسط قد أفادت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن: "وفداً سورياً رفيع المستوى، من المرجّح أن يزور العاصمة الصينية قريباً لعقد اجتماعات على مستويات عالية مع المسؤولين الصينيين لتداول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الصيني في مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها الاقتصادية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة دمشق إن الزيارة ستكون "مهمة جداً"، وإن الأسد "سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في احتفال رسمي".

وقالت الصحيفة إن: "زيارة الأسد، ستشكّل محطة استراتيجية في مسار العلاقات السورية ـ الصينية، وجرعة قوية إضافية للدور الصيني في المنطقة، بعد دور بكين في تحقيق المصالحة السعودية ــ الإيرانية ربيع هذا العام".

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشتد فيه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة عدة عوامل منها سياسات حكومة دمشق الفاشلة والعقوبات الغربية على سوريا، حيث تطمح حكومة دمشق إلى الحصول على دعمٍ اقتصادي صيني يخفّف من حدّة الانهيار، ويؤسّس لبدء عملية إعادة الإعمار بشكل فعلي، وبدعم من الحكومة الصينية.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 2004.

(م ش)