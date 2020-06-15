الأسد يترنح على وقع المظاهرات والعقوبات وجاذبية داعش تتلاشى في أوروبا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الوضع السورية المتدهور وخروج الدرز ضد حكم بشار الأسد والدواعش العائدين من أوروبا.

التايمز: تستعد الولايات المتحدة لموجة جديدة من العقوبات

صحيفة التايمز البريطانية تحدثت عن موجة عقوبات أمريكية جديدة على سوريا وقالت "سيواجه الرئيس الأسد أكبر اختبار لنظامه هذا الأسبوع عندما يبدأ سريان مزيد من العقوبات الأمريكية على سوريا، مما يهدد اقتصاده المنهار.

وبعد عامين من فوزه بالحرب الأهلية من خلال الاستيلاء على آخر معاقل المتمردين في دمشق وجنوب سورية، يصارع الأسد للتعامل مع الاحتجاجات المتجددة والانقسام في النظام وسعر الصرف الذي انخفض بشكل كبير خلال الأشهر الستة".

جيروزاليم بوست: الدروز السوريون يطالبون بإنهاء نظام الأسد

صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية تطرقت إلى المظاهرات التي تطالب بإنهاء حكم الأسد وقالت "تظاهر المئات من الدروز في مدينة السويداء بجنوب سوريا يوم السبت مطالبين بالإطاحة بحكومة الأسد، والتي يعدّونها مسؤولة عن الظروف المعيشية الصعبة في البلاد.

ودعت الجمعيات والنشطاء، يوم السبت، أهالي محافظة السويداء إلى النزول إلى الشوارع كجزء من الحركة السلمية التي انطلقت في 7 حزيران/يونيو، حيث ردد المواطنون شعارات ضد الحكومة، مطالبين برحيل الرئيس بشار الأسد والحكومة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، المطالب مماثلة لتلك التي تم اعتناقها في الاحتجاجات التي أشعلت الحرب الأهلية في عام 2011.

وقال المحلل السوري والمقيم في فرنسا وسام الناصر، لوسائل الإعلام إنه على الرغم مما تناقلته وسائل الإعلام، فإن المظاهرات في السويداء لم تكن جديدة تماماً، حيث كانت هناك احتجاجات في 2011 و 2012 و في عام 2015، وفي بداية عام 2020 ، بالإضافة إلى ما نشهده اليوم.

وقال: "السبب الذي يجعل معظم الناس لا يعرفون ذلك هو التعتيم الإعلامي على الأحداث التي حجبت نشاط السوريين على مر السنين".

لكن ناصر قال إن الجديد هو أن الناس كانوا يحتجون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وعدّها "بطولية وجريئة".

واشنطن بوست: جاذبية داعش تتلاشى بين الأوروبيين الذين عادوا إلى بلادهم من سوريا

أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحدثت عن تلاشي داعش بين الأوروبيين وقالت "منذ إطلاق سراحه من السجن قبل عامين، قدّم الجهادي السابق المعروف سابقاً بأبي عائشة عرضاً مثيراً للإعجاب حول تغيير حياته، حيث يقول البلجيكي البالغ من العمر 27 عاماً، والذي سافر إلى سوريا عام 2013 إنه يرفض تنظيم داعش ويفضل الدراسة على القتال، وكما نصح الشباب المسلم بالابتعاد عن داعش.

وقال مواطن من بروكسل: "لقد رأيت بأم عيني ما فعلته داعش"، واصفاً الوقت الذي استخدم فيه اسماً مستعاراً وعاش في جيب تنظيم داعش في شمال سوريا، وتحدث البروكسلي بشرط عدم نشر اسمه الحقيقي خوفًا من الانتقام من أنصار تنظيم داعش، وقال إنه من بين جميع العائدين من سوريا الذين قابلهم البلجيكي منذ عودتهم إلى بلادهم.

كلماته، التي رددها عائدون آخرون الى أوروبا، هي سبب للتفاؤل الحذر عبر قارة شهدت آلاف المواطنين يسافرون إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى المجموعة، في الآونة الأخيرة.

(م ش)