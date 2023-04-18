الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وملفات أخرى سياسية، عربية ودولية.

فيما أعرب الوزير فيصل بن فرحان، عن ثقة بلاده "بقدرة سورية وشعبها على تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية المستدامة، وأكد على وقوف المملكة إلى جانب سورية ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين". وفق ما ذكرت "سانا".

وكالة الأنباء السعودية "وامس" ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الجهود المبذولة للتوصل إلى "حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.