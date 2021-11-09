الأسد يلتقي وزير خارجية الإمارات في دمشق

وقالت وكالة سانا إن بشار الأسد استقبل عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.

وبحسب الوكالة جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

وكان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من بشار الأسد، الشهر الماضي، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق.

وسحبت دول مجلس التعاون الخليجي وبينها الإمارات، سفراءها من دمشق في فبراير 2012 متهمة دمشق بارتكاب "مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل".

وبدأت تخف مؤخراً العزلة العربية التي كانت مفروضة على حكومة دمشق بالتزامن مع حديث عن تخفيف الإجراءات العقابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

(ي ح)